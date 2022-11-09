Özel halk otobüsü, trafikte sola yatık halde ilerledi

Nuri PİR/ ADANA,(DHA)ADANA'da sol lastikleri alçalan özel halk otobüsünün şoförü tehlikeye aldırış etmeden yüksek hızla sollamalar yapıp, yolculuğuna devam etti. Trafikteki bir kişi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Turgut Özal Bulvarı´nda sol lastikleri alçalan özel halk otobüsünün trafikte ilerlemesi çevredekilerin dikkatini çekti. Tehlikeye aldırış etmeyen şoför, yüksek hızla sollamalar yapıp çevredekilerin güvenliğini riske attı. Her an devrilecek gibi ilerleyen otobüsü gören bir kişi o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sol tarafı neredeyse asfalta sürtmek üzere olan otobüs bu şekilde yoluna devam edip, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-11-09 15:15:13
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