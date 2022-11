Vincenzo Montella: Dzybua için her şeyin en iyisini diliyorum

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligde karşılaşacakları Alanyaspor´u yenip araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi. Takımdan ayrılan Rus forvet Artem Dzybua hakkında da konuşan Montella, "Dzybua için her şeyin en iyisini diliyorum. Burada teknik karar alıyoruz. Kulübümüzün ve kendisinin birlikte aldığı bir karar bu. Açıkçası kendisi burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig´de 4´üncü sırada bulunan Adana Demirspor´da cuma günü oynayacakları Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Dün Ziraat Türkiye Kupası´nda Nazilli Belediyespor´la karşılaşan ve sahadan 4-3´lük galibiyetle ayrılan mavi-lacivertli ekip, ligde de galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Kayserispor maçına değinerek iki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası´nda oynamayan oyunculara şans verdiğini dile getiren Montella, "Uzun süredir göremediğimiz futbolcuları oynatmak istedim. Uzun süredir maça çıkmadıkları için onlar adına kolay olmadı. Mücadele anlamında memnunum. Kalite anlamında biraz daha fazla beklentim vardı. Buradayız, çalışacağız ve onları daha hazır hale getireceğiz" dedi.

"DZYUBA´NIN GİDİŞİ TEKNİK BİR KARAR"

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen ve takımdan ayrılan Artem Dzybua hakkında da konuşan Montella, "Dzybua için her şeyin en iyisini diliyorum. Burada teknik karar alıyoruz. Kulübümüzün ve kendisinin birlikte aldığı bir karar bu. Açıkçası kendisi burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş" diye konuştu.

Son olarak ligde karşılaşacakları Alanyaspor maçına da değinen İtalyan hoca, lige verilecek aradan önce en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

STAMBOULI: LİG ARASINA MUTLU GİRMEK İSTİYORUZ

Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ise Türkiye Kupası´nda tur atladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ligde zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyleyen Stambouli, "Alanyaspor maçı final maçı niteliğinde. Üç puan alıp araya mutlu girmek istiyoruz" dedi.

SALİH KAVRAZLI: MİLLİ TAKIMDA TER DÖKMEK İSTİYORUM

Dün oynanan maçta Adana Demirspor formasıyla ilk defa resmi maça çıkan Salih Kavrazlı ise "Dün akşam şans buldum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Tecrübeli oyunculardan çok şey öğrenebilmek istiyorum. Her genç futbolcu gibi Avrupa´da oynamak ve milli takımda ter dökmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)

