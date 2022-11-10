Adana'da piknik alanında maymun buldular

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da piknik alanında yürüyüş yapanlar, bankta yatan makak maymunu buldu. Polis ekiplerince muzla beslenen ve 'çiko' ismi verilen maymun, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi´ndeki piknik ve mesire alanında yürüyüş yapanlar, bankların üzerinde yatan tasmalı bir makak maymunu gördü. Çevredekiler, polise haber verdi. Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sahibine ulaşamayınca maymunu muz verip besledi. Daha sonra polis merkezine götürülen maymuna `çiko´ ismi verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine verilen maymun, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-10 09:51:40



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