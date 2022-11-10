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Bakan Soylu'nu duyurduğu operasyonda yakalanan şüpheli: Para kazanacaktım, beceremedim

DHA

Bakan Soylu'nu duyurduğu operasyonda yakalanan şüpheli: Para kazanacaktım, beceremedim


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bir depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin boş makaron ile 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan duyurduğu operasyonda şüphelilerden Hüseyin Abike'nin ifadesinde, "Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim" dediği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramada gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin makaron, 31 bin 600 gram kıyılmış tütün, 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ve sigara üretim ünitesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan 'Kahraman polislerimize tebrikler' notu ile duyurduğu operasyonda; Hüseyin Abike ile güvenlik görevlisi Naci Alasulu gözaltına alındı.
Şüphelilerden Hüseyin Abike´nin ifadesinde, "Çevremdeki kişilerden parça toplayıp, makine kurdum. Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim" dediği belirtildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-10 10:06:12

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