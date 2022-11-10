Çukurova'da saat 09.05'te hayat durdu



Nuri PİR-Can ÇELİK-Anıl ATAR-Soner AYDIN-İzzet NAZLIÇilem Gökçe ANITKAN-İbrahim EMÜL/ADANA-MERSİN-HATAY-OSMANİYE, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 84'üncü yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiği anda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yolda yürüyenler ve otomobillerinden inenler, siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye kent merkezleri ile ilçelerde de siren sesleri yankılandı. Yolda yürüyenler, otomobilleriyle ilerleyenler siren seslerini duymalarıyla saygı duruşuna geçti. Araç trafiğinin yoğun olduğu ve iş yerlerine gidenlerin yaya olarak ilerlediği caddeler, hareketsiz kaldı.

OTOBÜSÜN KONTAĞINI KAPATTI

Adana'da Atatürk Parkı ve Büyükşehir Belediyesi önünde törenler düzenlendi. Bir otobüs şoförü, Büyükşehir Belediyesi'nin önünden geçerken sirenler çalınca kontağını kapatıp, indi. Yolcular da otobüsün içerisinde saygı duruşunda bulundu. Mersin'de valilik tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle anma etkinliği düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çalarken, hayat durdu, halk saygı duruşunda bulundu. Bu sırada 'Kiraz' isimli köpeğini gezintiye çıkaran Orhan Arama da saygı duruşuna geçti. Köpek de 2 dakika süre ile yanında bekledi.

SİMİT TESPİSİNİ KENARA BIRAKIP SAYGISINI GÖSTERDİ

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05´te sirenlerin çalmasıyla Osmaniye'de Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Meydanı'nda ve parklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Parklarda oturanlar ayağa kalkıp, sürücüler ise kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Bir simitçi de başında taşıdığı tepsisini kaldırım üzerine bırakıp, saygı duruşuna katıldı.

OLTASINI TOPLADI

Hatay´da 10 Kasım anma töreni Cumhuriyet Meydanı´nda gerçekleşti. Tören alanının yakınında bulunan yöresel ürünlerin satıldığı yerde esnaf siren seslerini duyunca, işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Meydanın yakınındaki Asi Nehri´nde balık tutmaya gelen bir kişi de oltasını toplayarak saygı duruşuna geçti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-11-10 10:45:09



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