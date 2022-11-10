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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da meze israfını önlemeye 'rekabet kaygısı' engel oluyor

DHA

Adana'da meze israfını önlemeye 'rekabet kaygısı' engel oluyor


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA kebabın yanında servis edilen 10´a yakın salata ve mezenin ayda yaklaşık 250 tonunun israf edildiğinin belirlenmesi üzerine Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, kebapçılarla bir araya gelip konuyu değerlendirdiklerini söyledi. 4 yıldan beri meze israfını önlemek için çabaladıklarını ama henüz başaramadıklarını kaydeden Serttaş, "Aslında tescilli kebabın yanında sadece ezme, soğan ve mevsim salatası olmalıdır. Fakat son yıllarda bu durum oldukça değişti. Bunun çözümündeki en büyük engel ise esnafın birlik olamaması ve rekabet kaygısı" dedi.
Kentte restoranlarda kebabın yanında servis edilen 10'a yakın meze ve salatanın çoğunun israf olması, DHA'nın yaptığı haber sonrası yeniden gündeme geldi. Coğrafi işaretli `Adana kebabı´, uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, fındık pide, çiğ köfte, hatta makarna gibi ürün ve mezelerle servis ediliyor. Söz konusu israftan kebapçıların da rahatsız olduğunu dile getiren TÜRES Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, işletmecilerle bir araya gelip konuyu değerlendirdiklerini söyledi. 4 yıldır israfı önlemeye çalıştıklarını ama henüz başaramadıklarını kaydeden Serttaş, ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.
`REKABET KAYGISI ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK ENGEL´
Adana´da kebabı servis etme şeklinin özellikle son 10 yılda çok değiştiğini, gün geçtikçe israfın arttığını aktaran Serttaş, "Tescilli kebabın yanında sadece ezme, soğan ve mevsim salatası olmalıdır. Fakat son yıllarda bu durum oldukça değişti. Bunun çözümündeki en büyük engel ise esnafın birlik olamaması ve rekabet kaygısı. Mezeyi azaltmak isteyen kebapçı, rakibi azaltmaz diye korkuyor ve rekabette geri kalmak istemiyor. Buna bir denge getirmek zorundayız. Umarım bu sorunu çözeceğiz. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl´ün kahvaltı konusunda serpme yerine seçme servis kararı, kebap mezesi için de uygulanabilir bir yöntem. Adanalı da israfı sevmez. Umarım bir karar aldığımızda herkes uyum sağlar" diye konuştu. 
'YOĞURTLU PATLICAN, KÖRİ SOSLU MAKARNA, MANTAR NE ARARSAN VAR'
Eskiden beri Adana´da kebap servisinde ikramın ön planda olduğunu söyleyen kebapçı İsmail Çalıkıran ise restoranında kebabın yanında çeşit çeşit meze verdiğini anlattı. Çalıkıran, "Adana kebabının yanında biz 1´e 10 veriyoruz. Mevsim salatası, ezme, sumaklı soğan, yoğurtlu patlıcan, pişmiş domates, biber, fındık lahmacun, puf ekmek, köri soslu makarna, yeşillik, limon, mantar, pişmiş sıska soğan var. Kebapçıların israf konusunda yapacağı fazla bir şey yok. Çünkü bu saydıklarımız kebaba ayrı bir lezzet veriyor. Burada çözüm müşterilerimize kalıyor. Yemeyecekleri mezeyi masadan geri gönderebilirler. Biz azaltırsak müşteriden `masraftan kaçıyorsunuz´ gibi tepkiler alabiliyoruz" dedi. 
'BÖLGEDE BOLLUĞUN VERMİŞ OLDUĞU REKABET SÖZ KONUSU'
Kebapçı Salih Oral ise Çukurova´da ürün bolluğu olduğunu, bu bolluğun ise beraberinde bir rekabet ortamı yarattığını söyledi. Fazla ikramın müşteriye de işletmeciye de eziyet olduğunu vurgulayan Oral, "Kebabın yanında sadece soğan, tablacı ve ezme salatası yenir. Gerisi israftır. Ama bol ikram insanları mutlu ediyor. Müşterilerimizin memnuniyeti önemli. Fakat esnaf olarak ortak bir karar alıp servisi standart hale getirerek israfın önüne geçmeliyiz" ifadesini kullandı.
Bir diğer kebapçı Mahmut Özçiftçi ise Türkiye´de kebapçılarda en çok israfın Adana´da olduğunu ve maalesef bu konuda birinci sırada yer almaktan memnun olmadıklarını söyledi. Çözüm bulunacağına inandığını kaydeden Özçiftçi, her kebapçının alınacak karara uyması, müşterilerin de buna anlayış göstermesi gerektiğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-11-10 11:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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