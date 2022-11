Adana kebabının yapımını ustalarından öğrendiler

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA Ticaret Odası´nın (ATO) 13'üncü kez düzenlediği 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi' başladı. Eğitime katılan 50 kursiyer, kebap yapmanın inceliklerini ustalarından öğrendi.

ATOSEV tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde 50 kursiyer, Adana kebabı yapımını ustalarından öğrendi. Yarın da devam edecek eğitime katılan farklı meslek grubundan kursiyerler, ilk olarak etten kıyma yapımını ardından kıymanın şişe geçirilmesini ve mangalda pişirilmesini detaylı öğrendi. Eğitim veren ustaları dikkatle dinleyen kursiyerler, pratik yapmaya devam etti.

Kreş işletmeciliği yapan kursiyerlerden Sevinç Akkaya, eğitime katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Her işin ilmini öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Evde kendimiz yapmaya çalışıyorduk, öğrenmek istedik. Göründüğü kadar kolay değilmiş. Yerken güzel de yaparken biraz zormuş" dedi.

Kursiyer olan gazeteci Sefa Saygıdeğer ise kebap yapımının inceliklerini öğrenmeyi hedeflediğini, eğitimin ardından ailesine sık sık kendi eliyle Adana kebabı yapacağını söyledi.

'AMACIMIZ, KEBABIN ASLINA UYGUN SERVİS EDİLMESİ'

Eğitim sonrası konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, 2004´te Adana kebabının coğrafi işaret alarak tescillendiğini hatırlattı. O günden itibaren bu eğitimlerin her yıl düzenli yapıldığını kaydeden Bayram, "Amacımız, Adana kebabının aslına uygun şekilde üretimine devam ettirilmesidir" diye konuştu.

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan ise bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "50 kişiden oluşan kursiyer grubumuz bugün ve yarın eğitimlerini alacak. Aynı zamanda denetimlerimiz de sürüyor. Denetimler sonucu amacımıza ulaştığımız düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 30 yılı aşmış kebapçılara ve Adana kebabının tanıtımında katkısı olan sosyal medya fenomenlerine plaket verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

