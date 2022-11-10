Adana'da tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi´nde meydana geldi. Tarladaki mesaileri biten işçilerin taşındığı, İsmail Gerçek yönetimindeki 27 US 557 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-10 18:42:19



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