Asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, asker uğurlama konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan 6 kişinin canlarını hiçe sayıp, tehlikeli şekilde yoluculuk ederek 'En büyük asker bizim asker' diye bağırması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde asker uğurlama konvoyunda seyir halindeki hafif ticari aracın açık bagajından dışarıya çıkan 2 kişi ile cam ve açık olan kapıdan sarkan 4 kişi, 'En büyük asker bizim asker' diye bağırdı. Canını hiçe sayan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu, seyir halindeki başka bir araçta bulunun vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntü boyunca yolculuğun tehlikeli şekilde devam ettiği görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-11-11 01:11:28
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