Trafoya girip kablo çaldı, bir mahallenin elektronik cihazları bozuldu



Anıl ATARGülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde trafoya girip, 5 metrelik nötr kabloyu kesen şüpheli, içindeki bakır telleri çalarak kaçtı. Bu sırada kısa devre nedeniyle mahalledeki evlerde ampuller patladı, elektronik cihazlar hasar gördü. Tedbir alınmasını isteyen mahalle muhtarı Ali İnce, "Dalga geçer gibi bir de fıstık yemiş. Bu, 1 hafta içinde mahallemizdeki 2'nci kablo hırsızlığı" dedi.

PTT Evleri Mahallesi'nde 350 evin elektriğini sağlayan trafoya giren kimliği belirsiz kişi, 5 metre uzunluğundaki nötr kabloyu kesti. Kablonun plastiğini soyup, içindeki bakır telleri çalan şüpheli, ardından kaçtı. Bu sırada trafoda kısa devre meydana gelince evlerdeki ampuller patladı, açık olan elektronik cihazlar kullanılamaz hale geldi. Elektrikleri kesilen mahallelinin durumu bildirmesi sonrası gelen işçiler, trafodaki kabloyu yeniledi.

MAHALLEDE 2'NCİ KABLO HIRSIZLIĞI

Muhtar Ali İnce, 5 metrelik kablo yüzünden mahallelinin mağdur olduğunu belirterek, "Mahallelinin evindeki kombiler, klimalar ve buzdolapları zarar gördü. Bu, bir milli servettir. Şüpheli trafodan kopardığı kabloyu soymuş. O sırada da dalga geçer gibi bir de fıstık yemiş. Bu, 1 hafta içinde mahallemizdeki 2'nci kablo hırsızlığı. Önceki olayda da 200'e yakın hanemiz zarar görmüştü. Artık yıldık, usandık. Bu duruma önlem almak bu kadar zor olmamalı. Emniyet bekçilerinin sokak aralarında devriye gezmelerini ve caydırıcılık oluşturmasını istiyoruz" dedi.

Mahallede oturan Figen Kılıç ise "Muhtar bizi arayıp, trafodaki kablonun çalındığını söyledi. Bunun ceremesini de mahalleli çekiyor. Bu evde şeker hastası bir yakınımız var. İlaçlarını sakladığımız buzdolabı da dahil evdeki bütün elektronik aletler zarar gördü" diye konuştu.

Şarjdaki telefonu bozulan Barış Tuna da hasarının karşılanmasını istediğini belirtti.

Polis, şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-11 09:45:12



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