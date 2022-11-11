Adanaspor´da Önder Karaveli dönemi bitti



Can ÇELİK / ADANA, (DHA) Adanaspor'da 27 Eylül´de takımın başına geçen teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Karaveli, kısa süren Adanaspor kariyerinde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası´nda Yılport Samsunspor´a 4-0 yenilen ve ligde de istikrarsız bir görüntü çizen Adanaspor´da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Takımın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Karaveli´nin ayrılığı turuncu-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-11 14:52:58



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