Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı



Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, otizmli olan C.A. (5) adlı erkek çocuğu, sokakta oynarken yanına gelen kadın ve erkek tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen polis, çocuğu operasyonla bulurken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Otizmli C.A. adlı erkek çocuğu, sokakta evinin önünde oynarken, yanına gelen kadın ve erkek tarafından elinden tutularak götürüldü. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. C.A., eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi de polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından, kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesi tarafına götürdüğünü belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu çocuğun kaçırıldığı yeri tespit edip, operasyonla da buldu. Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-11-12 10:55:27



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