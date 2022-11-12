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Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı

DHA

Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı


Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, otizmli olan C.A. (5) adlı erkek çocuğu, sokakta oynarken yanına gelen kadın ve erkek tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen polis, çocuğu operasyonla bulurken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Otizmli C.A. adlı erkek çocuğu, sokakta evinin önünde oynarken, yanına gelen kadın ve erkek tarafından elinden tutularak götürüldü. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. C.A., eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi de polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından, kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesi tarafına götürdüğünü belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu çocuğun kaçırıldığı yeri tespit edip, operasyonla da buldu. Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2022-11-12 10:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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