14 milyon liralık vurgun yapan tefeciler tutuklandı; borçlu müzisyen intihara kalkışmış



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 6´sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Tefecilik yapan kuyumcu Mehmet Baygın ile oğlu Turan Mesut Baygın´ın tuzağına düşen müzisyen Kemal B.'nin (47), 2 yıl önce aldığı 22 gram altın borcunun 215 grama yükseldiği, ödeyemeyince de intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 ayrı şebekeyi, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 10 şarjör, silahlara ait 257 fişek, 5 milyon 277 bin lira tutarında 78 senet ve çek, borçlu kısmı boş ve imzalı 16 senet, farklı kişilere ait 43 tapu belgesi, 22 araç satış sözleşmesi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AYLIK YÜZDE 10 FAİZ

Operasyonun ardından kuyumcu Mehmet Baygın ile oğlu Turan Mesut Baygın´ın, akrabaları ile birlikte tuzaklarına düşürdükleri mağdurları altın borçlandırarak tefecilik yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurlara altın fiyatı üzerinden nakit para verip, aylık yüzde 10 faiz uyguladıkları öğrenildi. Şebekenin, borcunu ödemeyenleri ise tetikçi olarak tuttukları Mahir B. (44) aracılığıyla tehdit ettikleri öne sürüldü.

BORCU 22 GRAMDAN 215 GRAMA ÇIKMIŞ

Kentte müzisyenlik yapan Kemal B.´nin, 2 yıl önce paraya ihtiyacı olunca Mehmet Baygın´ın yanına gittiği ve gramı 450 liradan 22 gram altın borçlandığı belirlendi. Borcunu bitiremeyen Kemal B.´nin, önceki yıl evde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştığı, eşinin haber vermesi üzerine ambulansla Balcalı Hastanesi´ne kaldırıldığı belirtildi. 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Kemal B.'nin, ifadesinde, "Pandemi süreci uzayınca parayı ödeyemedim. Beni arayıp, hakaret ederek borcumu bir an önce ödememi söylediler. 2 ay süre verip, borcumu da 115 gram altına çıkardılar. Bu durumu patronumla konuştum ve 20 bin lira ödemeyi teklif ettik. Kabul ettikten birkaç hafta sonra yeniden arayıp, borcumun 215 gram altın olduğunu söylediler. Bu sırada sürekli beni tehdit ediyorlardı. Geçen yıl bana son bir tarih verip, ödemezsem öldüreceklerini söylediler hatta telefonda `Saat yaklaşıyor. Sana ve ailene zarar vereceğiz´ dediler. Ben de dayanamayıp, intihara kalkıştım" dediği öğrenildi.

6 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet ile Turan Mesut Baygın´ın da aralarında bulunduğu 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 5'i adli kontrol şartı, 6´sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-12 11:37:54



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