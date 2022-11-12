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Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı (2)

DHA

Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı (2)


'CEZA ALMALARINI İSTİYORUM'
Adana'da, sokakta oynarken yanına gelen kadın ile erkek tarafından kaçırılan ve güvenlik kamerası görüntülerinden polis operasyonuyla bulunan otizmli Cihan A.´nın (5) annesi Emine A. (31), oğlunu dini nikahla birlikte yaşayan Salih İ. ile İlknur Y.'nin çocukları olmadığı için kaçırdığını iddia etti. Emine A., ablası ile markete giden oğlunun, oturdukları Yüreğir ilçesinden kaçırılıp, Karataş'ın köyüne götürüldüğünü ve eve düzenlenen operasyon sonucu bulunduğunu belirtti. Emine A., "Oğlum sabah ablası ile birlikte markete gidiyor. Kızım eve dönüyor ama oğlum marketin yan sokağında kedi görüyor ve sevmek istiyor sonra o sokaktan giriş yapıyor. Eve dönerken karşıdan gelen bir çift oğlumu görüp elinden tutup kaçırıyorlar. Bu da o sokaktaki bir evin kamerasına yansıyor. Kaçıran çiftin aynı mahalleden bir ailenin akrabası olduğunu görünce hemen harekete geçildi. Çift oğlumu, çocukları olmadığı için kaçırmış. Kamera kaydından sonra çalışma yapan polis ve jandarma Karataş ilçesinde operasyon düzenleyip oğlumu buluyor" diye konuştu. 
Oğlunun özel gereksinimli bir çocuk olduğunu vurgulayan Emine A., "2 senedir sağlığına kavuşsun, diye mücadele veriyorum. Benim çocuğum travma yaşadı ve geriledi. Bunun hesabını nasıl verecekler? Sabah çocuğumu götürüyorlar ve hiçbir şekilde karakola başvurmuyorlar. Bu kasıtlı bir olay ve gerekçeleri ise çocukları olmadığındanmış. Ben gündüz vakti kapımın önünden oğlumu kaçıran şahısların, bunu kasıtlı yaptıklarını düşünüyorum ve ceza almalarını istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. (DHA)Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2022-11-12 12:37:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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