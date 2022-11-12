Üvey oğlunun kezzaplı saldırısında vücudunun büyük bölümü yandı



Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA'da Nazmiye Sisli (43), eski eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu Bilal A.'nın (21) kezzaplı saldırısına uğradı. Vücudunun büyük bir kısmında ağır yanıklar oluşan Sisli, hastanede tedaviye alındı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Sisli, iddiaya göre, 12 yıl önce Abdulkerim A. ile evlendi. Abdulkerim A.'nın önceki evliliğinden olan oğlu Bilal A.'yı ise Sisli büyüttü. Nazmiye Sisli de bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirdi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Sisli, 2 yıl önce boşandı. Bir süre daha Abdulkerim A. ile birlikte kalan Sisli, 2 ay önce annesi Sevgi Sisli'nin evine taşındı. Üvey annesinin yaşadığı eve gelen Bilal A., kapıyı açan Nazmiye Sisli'nin üzerine kezzap dökerek kaçtı. Bu sırada yanında olan annesi Sevgi Sisli'nin de bacaklarına kezzap geldi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, anne ile kızını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nazmiye Sisli´nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi yanıklar oluştu. Bacağında yanık oluşan Sevgi Sisli, taburcu edilirken, Nazmiye Sisli'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Nazmiye Sisli'nin şikayetçi olduğu Bilal A.'nın ise kaçtığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2022-11-12 15:14:06



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