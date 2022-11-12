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Montella'dan Samet Akaydın ve Tayyip Talha'ya milli takım tebriği

DHA

Montella'dan Samet Akaydın ve Tayyip Talha'ya milli takım tebriği


Montella: 'O benim milletimin yıldızıdır parlayacak'Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, milli takıma davet edilen takımın başarılı stoperi Samet Akaydın ile Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç'u paylaştı. Montella, paylaşamına İstiklal Marşı'ndan, 'O benim milletimin yıldızıdır parlayacak' sözlerini ekledi.Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçın 6'sında galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın ile sezon başında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi. İki futbolcu A takım düzeyinde ilk kez milli davet aldı.MONTELLA: O BENİM MİLLETİMİN YILDIZIDIR PARLAYACAK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki futbolcuyu tebrilk etti. Montella, paylaşımının altına 'Türk Milli Takımı'na seçilmenize katkıda bulunmuş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum' ifadelerini yazdı. Montella, paylaşımının altına ise İstiklal Marşı'ndan 'O benim milletimin yıldızıdır parlayacak' ifadelerini ekledi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2022-11-12 15:34:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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