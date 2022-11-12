Kılıçdaroğlu ve Akşener, Adana'da (2)

Radyoyu Kim İcat Etti?

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KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplu açılış ve temel atma töreninin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen'in düğün törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, çiftin nikah şahitliği yaptı. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK

2022-11-12 21:12:02



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