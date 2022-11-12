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Kılıçdaroğlu ve Akşener, Adana'da (2)

DHA

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Adana'da (2)


KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplu açılış ve temel atma töreninin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen'in düğün törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, çiftin nikah şahitliği yaptı. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK
2022-11-12 21:12:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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