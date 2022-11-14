

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, akrabasına ait tekel bayisinde silahlı saldırıya uğrayan Hamit Koç, başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre akrabasına ait tekel bayisinde duran Hamit Koç, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırgan, Koç'u tabancayla başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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Tekel bayisinin dış görüntüsü ve önündeki polisler

Polis araçları

Cenaze aracının gelişi

İş yerinin önündeki cenaze aracı

Tabutun cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının gidişiDHA-Gündem Türkiye-Adana / Çukurova HaberKamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)

2022-11-14 03:11:13



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