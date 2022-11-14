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TEKEL BAYİSİNDE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ(2)

DHA

TEKEL BAYİSİNDE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ(2)


-Tekel bayisine gitmek için yola çıkan ağabeyleri de silahlı saldırıya uğradıGökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)-ADANA'da akrabasına ait tekel bayisinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Hamit Koç'un iki ağabeyine de dakikalar sonra silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Kardeşlerinin saldırıya uğradığını öğrenince merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde evlerinden çıkıp, otomobil ile yola çıkan Şahin Koç ve Musa Koç, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Şahin Koç'un koluna, Musa Koç'un ise sırtına isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Koç, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kardeşi Musa Koç ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana
2022-11-14 04:54:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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