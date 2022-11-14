İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)İSTANBUL Beyoğlu´nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısında ölen Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin´in (9) cenazeleri, bugün Adana´da toprağa verilecek. Meydan´ın İstanbul´a ailesiyle birlikte erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için gittiği, İstiklal Caddesi´nde gezerken eşinin giyim mağazasına alışveriş yapmak için girdiği, kendisi ve kızının dışarıda beklerken de patlamanın olduğu bildirildi.
İstanbul´un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi´nde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin´in cenazeleri, bugün Adana´da toprağa verilecek. Yusuf Meydan´ın 2016´dan beri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü´ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi´nde danışma görevlisi olarak çalıştığı bildirildi. Yusuf Meydan´ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul´a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana´ya dönmeyi planladıkları ifade edildi.
Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi´ne gittiği, Mevlide Meydan´ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin´in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin´i ise İstanbul´a giderken Adana´da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.
Baba ve kızının cenazelerinin, bugün Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi´nde, taziye evindeki helalleşmenin ardından Kabasakal Mezarlığı´na defnedilmeleri bekleniyor. Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katılacak.
TERÖRE LANET PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Bu arada, Yusuf Meydan´nın 2016´da Elazığ Emniyet Müdürlüğü´ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından "Teröre lanet olsun" paylaşımı yaptığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-11-14 11:26:00
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