İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş

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'OLAY GÜNÜ DÖNECEKLERDİ'

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu Talip Ünal, taziye evinde konuştu. Ünal, "Kardeşime yüzük takmaya gittiler. Kızı istediler. Dün akşam geleceklerdi. Taksim'e gezmeye gittiler. Oradan çıkıp döneceklerdi. Teröre lanet olsun. Diyecek bir şey yok takdir-i ilahi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK

2022-11-14 11:31:00



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