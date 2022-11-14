İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş (2)



Not: Haberimizde daha önce Mevlide olarak yazılan Yusuf Meydan´ın eşinin ismi, kaynağından Mevlüdiye olarak düzeltilmiştir.'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi. Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin´in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. (DHA)

Nuri PİRCan ÇELİKEser PAZARBAŞIYaşarcan SERİNTÜRKDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI-Yaşarcan SERİNTÜRK

2022-11-14 14:24:09



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