İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş (3)



BABA İLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile kızı Ecrin´in cenazeleri Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kent protokolü katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cenaze törenine çelenk gönderdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, baba ve kızı için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Bu sırada Bakan Yanık ile Sarıeroğlu, anne Mevlüdiye Meydan'ı teselli etti. Namazın ardından baba ve kızının cenazeleri yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Nuri PİR-Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI-Yaşarcan SERİNTÜRK

2022-11-14 15:58:00



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