Plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı Havutlu mevkisindeki bir plastik fabrikasının deposundan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi. Depodan yükselen alevlere köpüklü su ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangın, maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, daha sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatacak. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-11-14 22:39:07



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