Adana'da PKK operasyonu: 4 gözaltı (2)

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü PKK adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yoldan ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiden 4'ü, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-11-15 09:08:21



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