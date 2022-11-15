Adana'da dolandırıcılara operasyon: 11 gözaltı



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 3 ayrı dolandırıcılık soruşturması kapsamında tespit edilen 11 şüpheli, adreslerine şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 11 kişiyi tespit etti. Sigorta eksperleri ile hareket ederek hafif hasarlı kazalara karışan araçların değer kaybını yüksek gösterip, bilerek kaza yaptırıp ya da kazalı gibi göstererek raporu düzenleyen, bu yolla sigorta şirketlerini dolandıran 3 şüphelinin; mağdurları iş yerinde çalışmadan sigortalı gösteren, bu yöntemle sigortalı görünenlerden bankalar aracılığıyla kredi çekip komisyon alan ve yüzde 15-20 arasında faizle para veren 7 şüphelinin; farklı devlet kurumları bünyesinde memur statüsünde işe aldıracağı yönünde vaatte bulunarak 5 kişiyi dolandırıp haksız kazanç sağlayan 1 şüphelinin adresi saptandı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM Daire Başkanlığı koordinesinde şafak vakti operasyon düzenledi. 11 adrese eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-11-15 09:52:38



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