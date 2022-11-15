6 otomobilin hayalet göstergelerini çalan şüpheli yakalandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 6 lüks otomobilin hayalet göstergeleri ile bir TIR´dan 150 litre akaryakıt çalan Berat K. (24), saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, bir sitenin otoparkındaki otomobilin kapısını açarak, hayalet gösterge ve sis farlarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceki hafta yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 6 lüks otomobilin hayalet göstergeleri ile bir TIR´dan 150 litre akaryakıt ve bir araçtan 20 bin lira ile ses sistemi çalan şüphelinin, Berat K. olduğunu tespit etti. Berat K.´nin, `hırsızlık´ ve `mala zarar verme´ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Berat K.´nin, 7 Kasım gecesi Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi´ndeki bir sitenin otoparkında, Nuri Umut T.´nin (32) park halindeki otomobiline kapısını açarak girdiği, aracın hayalet göstergesi ve sis farlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin son hırsızlığının ardından Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´ne gittiği tespit edildi. Saklandığı eve yapılan operasyonda Berat K. gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, şüphelinin çaldığı malzemeleri de ele geçirdi.

Emniyete götürülen Berat K. ifadesinde, suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-15 10:12:53



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