Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde rampa çıkarken kontrolden çıkan saman balyası yüklü kamyon, devrildi. Kaza sırasında kapıyı açıp atlayan sürücü Müslüm Kara (64), aracın altında kalıp, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Kara yönetimindeki 01 F 7143 plakalı saman balyası yüklü kamyon, rampada kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada kapıyı açıp atlayan Kara, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara, çevredeki köylüler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Müslüm Kara, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2022-11-16 13:25:01



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