Parkta yürüyüş yapan genci bıçak tehdidiyle markete götürüp içki aldırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkta yürüyüş yapan genci bıçak tehdidiyle markete götürüp içki aldırdılar

DHA

Parkta yürüyüş yapan genci bıçak tehdidiyle markete götürüp içki aldırdılar


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da Volkan Özhan (28) ile Bilal Şen (27), parkta yürüyüş yapan Ömer A.´yı (20) bıçakla tehdit edip, cep telefonunu gasbetti. Şüpheliler, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin R.'yi (21) ise markete götürüp, zorla içki ve kuruyemiş aldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 14 Kasım günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi´ndeki Atatürk Parkı´nda meydana geldi. Parkta buluşup, yürüyüş yapan Ömer A. ile arkadaşı Mehmet Emin R.´nin arkasından iki kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri cebinden çıkardığı bıçakla Ömer A.´yı tehdit edip, cep telefonunu aldı. Şüpheliler, Mehmet Emin R.´yi ise yolun karşısındaki markete götürüp, zorla içki ve kuruyemiş satın aldırıp, bölgeden ayrıldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
İÇKİ İÇERKEN YAKALANDILAR
Arkadaşların ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Volkan Özhan ile Bilal Şen olduğunu tespit etti. Eşkalleri doğrultusunda bölgede arama yapan ekipler, saatler sonra şüphelileri parkta içki içerken yakaladı. Yapılan üst aramasında Şen´in üzerinde olayda kullandığı bıçak ile gasbettiği cep telefonu ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Özhan ile Bilal Şen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gasbettiği cep telefonu ise Ömer A.´ya teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-17 09:58:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 660 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 660 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da gaspçı oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da gaspçı oldukları iddiasıyla 2 zanlı ...
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı anısına konser verecek
YEREL HABERLER Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı ...
Adana'da "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Mali Destek Programları Bilgilendirme ...
Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika verildi
YEREL HABERLER Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika ...
(Görüntülü)DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI- EK GÖRÜNTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ...
İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet
YEREL HABERLER İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren ...
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay ...
(Görüntülü)DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ...
Adana'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
(Görüntülü) ÇUKUROVA?DAKİ GENÇ GİRİŞİMCİLERE MADDİ DESTEK, GENÇ İSTİHDAM SAĞLAYANA İSE FAİZSİZ KREDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇUKUROVA?DAKİ GENÇ GİRİŞİMCİLERE MADDİ ...
Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 sanığa dava açıldı
YEREL HABERLER Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 sanığa ...
(Görüntülü)FUHŞUN ŞİFRESİ KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM
YEREL HABERLER (Görüntülü)FUHŞUN ŞİFRESİ KARPUZ TARLASINDA ...
Fuhşun şifresi: Karpuz tarlasında bekliyorum
YEREL HABERLER Fuhşun şifresi: Karpuz tarlasında bekliyorum
(Görüntülü) YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA ...
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Adana'daki trafik kazasında 3 Orman İşletme Müdürlüğü personeli yaralandı
YEREL HABERLER Adana'daki trafik kazasında 3 Orman İşletme Müdürlüğü ...
Adana'da Akyatan Lagünü'nde sazlık alanda çıkan yangın söndü
YEREL HABERLER Adana'da Akyatan Lagünü'nde sazlık alanda çıkan ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da bisikletle uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da bisikletle uyuşturucuyu satarken yakalanan ...
(Görüntülü) 6 OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGELERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGELERİNİ ÇALAN ...
Adana'da 2 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Adana'da 2 katlı binada çıkan yangında 5 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.