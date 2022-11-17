Toroslar EDAŞ Adana´da 2.365 kilometrelik hattın bakımını tamamladı 



ADANA, (DHA) Toroslar EDAŞ, Adana´da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü. Şirket, kentte 2.365 kilometrelik hattın bakımını tamamladığını duyurdu. Toroslar EDAŞ, Adana´da hizmet verdiği 12.676 trafo ve 35.752 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli´de 11.588 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 45 pano ile 203 trafo ve 262 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 2.365 Km´lik hattın bakımı tamamlandı. 78 TRAFO MERKEZİ MONTAJI TAMAMLANDI Adana´da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 255 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 3.661 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 228 elektrik panosu ve 78 trafo merkezi montajı da tamamlandı.DHA-Genel Türkiye-Adana

2022-11-17 10:41:22



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