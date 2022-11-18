Yayaya çarpan sürücü, otomobilini kontrol edip yoluna devam etti



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Usame Tata'ya (19) çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından otomobilin kontrol ettikten sonra kaçtı. Kaza anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sağ kolu ve sağ bacağı kırılan Tata, "Arabasına bakıp üzüldü ama bana üzülmedi" dedi.

Kaza, 10 Kasım günü saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçide çalışan Suriyeli Usame Tata'ya, malzemeye almaya giderken otomobil çarptı. Duran sürücü, aracının ön tamponunu kontrol ettikten sonra kaza yerinden kaçtı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tata'nın sağ kolu ve sağ bacağının kırıldığı tespit edildi. Tata, taburcu olduktan sonra, sürücüden şikayetçi oldu. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

'KAÇMASAYDI, ŞİKAYETÇİ OLMAZDIM'

DHA muhabirine kazaya anlatan Usame Tata, ölümden döndüğünü ve yaşadığı korkuyu henüz atlatamadığını kaydederek, "Bana çarptı ve arabasını kontrol ettikten sonra kaçtı. Çevredekiler ambulansı aradılar. Hızlı geliyordu ve sanırım alkollüydü. Beni bırakıp gittiğinde yerde acı çekiyordum. Hastaneye götürebilirdi ama kaçmayı tercih etti. Kaza sonrası arabasına bakıp üzüldü ama bana üzülmedi. Bir insana çarpmamış gibi davrandı. Şikayette bulundum. Umarım yakalanıp cezasını çeker. Eğer kaçmasaydı, şikayetçi olmazdım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-18 10:34:08



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