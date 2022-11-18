

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu ve alt geçitler trafiğe kapandı. Alt geçit ve caddelerdeki su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arıza yaptı.

Kent merkezinde saat 20.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile beraber başlayan ve kısa süren fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde devrilen bir ağaç nedeniyle iki araç zarar gördü.

Öte yandan sağanak yağmur, kentin işlek caddelerinde ve alt geçitlerde su birikintileri oluşturdu. Bazı alt geçitler trafiğe kapatılırken, su birikintilerinde kalan çok sayıda araç ise arızalındı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalara başladı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-11-18 23:52:53



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