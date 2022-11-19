ADANA'da yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu ve alt geçitler trafiğe kapandı. Alt geçit ve caddelerdeki su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arıza yaptı. Kent merkezinde saat 20.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile beraber başlayan ve kısa süren fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde devrilen bir ağaç nedeniyle iki araç zarar gördü.Öte yandan sağanak yağmur, kentin işlek caddelerinde ve alt geçitlerde su birikintileri oluşturdu. Bazı alt geçitler trafiğe kapatılırken, su birikintilerinde kalan çok sayıda araç ise arızalındı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalara başladı.Görüntü Dökümü
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Caddedeki su birintisi
Su birikintisinen bisikletle geçen vatandaş
Su dolu sokakta yolunu uzatarak geçen yayalar
Sudan geçen araçlar
Trafiğe kapatılan alt geçit
Alt geçide önündeki yoğun trafik
Alt geçitteki su birintisi
Su birikintisine girip arızalanan otomobil
İtfaiye aracının su dolu caddeden geçişi
Kucağında çocuğu ile suyun içinde yolun karşısına geçen vatandaş
Neredeyse kaputuna kadar gelen suyun içinde ilerleyen araçlar
Devrilen ağaç
Ağacın altındaki araçlar
Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana
2022-11-19 00:18:06
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