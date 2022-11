Yangında dumandan zehirlenen kediyi hayata döndürmek için seferber oldular

Can ÇELİKYaşarcan SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan zehirlenip kalbi duran kediyi hayata döndürmek için itfaiyeciler kalp masajı ve suni teneffüs yapıp gaz maskesi taktı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kedi tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki apartman dairesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde bakılan kedi ise içeride mahsur kaldı. Yangını kontrol altına alan ekipler, daireye girip dumandan zehirlenen kediyi dışarı çıkardı. Bir itfaiyeci, kalbi duran kediye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Ara ara da gaz maskesi takılan kedi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK Yaşar Can SERİNTÜRK

2022-11-19 11:36:53



