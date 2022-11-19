Mobil oyunla hem kentin tanıtımı yapılacak hem de işaret dili öğrenilecek



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANALI genç girişimci Göncü Musa Zeytun (29), hem kentin tarihi, kültürel ve gastronomik öğelerini tanıtmak hem de işitme engellilerin yaşadığı zorluklara farkındalık yaratmak için mobil oyun geliştirdi. Adana´nın cadde ve sokaklarında geçen `Umut´ isimli oyunu oynayanlar, her bölümün sonunda elde ettikleri sanal kartlarla, kelimelerin işaret dilindeki karşılığını öğreniyor.

Kentte babasına ait hurda dükkanında çalışırken hayali olan mekatronik mühendisliği bölümünü kazanıp, bitiren Göncü Musa Zeytun, işitme engellilerle ilgili Adana´da geçen mobil oyun geliştirdi. Adana´nın tarihi mekanlarından Taş Köprü, Varda Köprüsü, Büyük Saat Kulesi´ni modelleyen Zeytun, ana karakterindeki çocuğu ise biyonik kulaklıklı işitme engelli olarak tasarladı. Oyun karakterine `Umut´ ismini veren Zeytun, hem Adana´nın tanıtımını yapmak hem de işitme engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

OYUNUN TAMAMI ADANA TEMASINDAN OLUŞUYOR

Oyunun hikayesinden bahseden Zeytun, "Adana´da Taş Köprü, Varda Köprüsü, Büyük Saat Kulesi, Anavarza Kalesi, Yılan Kale gibi birçok yer modelledik. Başka oyunlarda kullanıcılar altın toplarken, bizim oyunumuzda yaz aylarında karpuz, kış aylarında ise portakal toplayacaklar. Oyunumuz tamamen Adana temasından oluşuyor. Kebabından şalgamına birçok Adana´ya özgü ne varsa oyunumuzda olacak. Amacımız Adana´mızı tanıtmak ve işitme engellilerin yaşadığı sorunlara karşı farkındalık yaratmak. Oyunumuz ilk başladığında tamamen sessiz başlıyor. Başarılar elde ettikçe yavaş yavaş sesler yükseliyor" dedi.

`İŞARET DİLİNİ ANLATAN KARTLAR KAZANIYORSUNUZ´

Adana temasının bilgisayar ortamındaki modellemelerinin bittiğini ve test sürümünün çıktığını söyleyen Zeytun, "Oyunlarla insanlar eğlenirler, vakit geçirirler ve çıkarlar. Bizim oyunumuzda vakit geçiriyorsunuz, eğleniyorsunuz, Adana´nın tarihini öğreniyorsunuz ve her bölümün sonunda kelimelerin işaret dilini anlatan kartları kazanıyorsunuz. Dünyada 450 milyon işitme engelli var. Bu insanlara işaret dilinde `Merhaba´ demeyi öğrensek çok bir şey kaybetmeyiz. Bu kartlar sayesinde işitme engellilerle günlük sohbet eder hale gelebiliyorsunuz. Çok yakında İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca gibi dillerin o ülkedeki görselleriyle yeni haritalar yapacağız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-11-19 12:13:47



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