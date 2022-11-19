Adanaspor - Altınordu: 2-1

Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Benasser, Tetteh (Dk. 90+5 Enes), Nuno (Dk. 72 Ahmethan), Hakkı, Burak, Evren (Dk. 11 Yiğithan), Jallow (Dk. 71 Leya), Rorche, Emre, Ferhat
ALTINORDU: Serhat Volkan, Hasan (Dk. 83 Muzaffer), Kubilay (Dk. 83 Furkan), Metehan, Şeref (Dk. 69 Gökberk), Ahmet, Ali (Dk. 39 Yusuf Can), Kürşad, Erdi, Rahmi
GOLLER: Dk. 31 Burak, Dk. 90+4 Leya (Adanaspor), Dk. 44 (P) Ahmet (Altınordu)
SARI KARTLAR: Roche, Hasan Hüseyin, Hakkı (Adanaspor), Kubilay, Yusuf Can, Gökberk (Altınordu)
Spor Toto 1'inci Lig'in 14´üncü haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
16´ncı dakikada Adanaspor´da Tetteh, sol kanattan ceza sahasına girdi. Tetteh´in pasıyla buluşan Jallow, mutlak gol pozisyonundan yaralanamadı.
18´inci dakikada Adanaspor´da Tetteh, ceza sahası dışından düzgün vurdu ancak top üst direkten oyun alınan döndü.
20´nci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Hakkı, ceza sahası dışından vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Serhat´ta kaldı.
31´inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine kadar girdi. Kaleci Serhat´ı geçen Burak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
41´inci dakikada Adanaspor´da serbest vuruş kullanan Benasser, içeri ortaladı. Roche´nin vuruşunda meşin yuvarlak Serhat´ta kaldı.
43´üncü dakikada Adanaspor´da Roche, ceza sahası içerisinde rakibini yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
44´üncü dakikada Altınordu´da penaltı kullanan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.
73´üncü dakikada Altınordu´da topla buluşan Ahmet´in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90+2'nci dakikada Adanaspor'da Iseka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+4'üncü dakiakda Adanaspor'da serbest vuruş kullanan Benasser, yerden altıpasa yuvarladı. Leya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Adanaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.(DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-11-19 18:12:27
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