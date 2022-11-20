Bombalı saldırıda eşi ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan: Etkisini sırtımda hissettim

Anıl ATARYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında eşi Yusuf Meydan (34) ile kızı Ecrin´i (9) kaybeden Mevlüdiye Meydan (33), patlamanın etkisini sırtında hissettiğini belirterek, "Çok küçük bilinç kaybı yaşadım. Yusuf ile Ecrin´in yerde yattığını gördüm, bir adım bile atamamışlardı. Kızımın ve eşimin kanı yerde kalmasın" dedi.
İstanbul´un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi´nde 13 Kasım´da düzenlenen bombalı terör saldırısında, ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Yusuf Meydan ile kızı Ecrin yaşamını yitirdi. Eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan, kayınbiraderinin nişanı öncesi ailece gezmeye çıktıklarını belirterek, "Önce Nişantaşı´na gittik. Ecrin, oradaki bir parkta kedilerle oynadı. Çocuklar acıkınca bir hamburgerciye gittik. Yusuf, kumpir yemek istediğini söyledi. Yürüme mesafesindeki kumpircilere baktık. Herkes birbirine yakındı ve yürüyorduk. Ben de mağazaların vitrinlerine bakıyordum" dedi.
`BİR ADIM BİLE ATAMAMIŞLARDI´
Patlamanın etkisini sırtında hissettiğini ve ilk anda olayı anlayamadığını anlatan Meydan, "Çok küçük bir bilinç kaybı yaşadım. O sırada insanların kaçıştığını, beni mağazanın içine almak için çekiştirdiklerini gördüm. Eltim, çocukların elini tutmuş; bağırıyordu. Onu görünce aklıma Ecrin geldi. O an Yusuf ile Ecrin´in yerde yattığını gördüm, bir adım bile atamamışlardı. Yusuf´un nabzını kontrol ettim, yaşamıyordu. Ecrin, nefes alıyordu. İki parmağını sadece bir deri parçası tutuyordu. Tampon yapmaya çalışırken, ambulansı aradım. İkisi de gitti" diyerek gözyaşı döktü.
PençeKılıç Harekatı´nın, içine bir nebze de olsa su serptiğini dile getiren Meydan, "Kızımın ve eşimin kanı yerde kalmasın çünkü ikisi o sokaktaki en masum kişilerdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana söz vermişti. Bana, `İntikamı alınacak. Sen sadece dik dur´ demişti. Ona çok teşekkür ediyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Hiçbir dava, masum bir çocuğun kanı kadar değerli değil" diye konuştu.
Yusuf Meydan´ın olay anında yanında bulunan ağabeyi Yasin Meydan ise "Her şeyimiz birlikteydi. Terör denen illet, onu benden aldı. Ne Ecrin'ler ne Yusuf'lar ölmesin artık. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-20 12:28:41
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