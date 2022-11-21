Düğünde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtılar

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, çiftlik evinde düzenlenen düğünde, havaya tabanca ve pompalı tüfekler ile ateş açılırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, gece Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftlik evinde düzenlenen düğünde davetlilerden bazıları, havaya tabanca ve pompalı tüfekler ile ateş açtı. Çocukların da bulunduğu düğünde tehlikeye aldırış edilmeden ateş edilmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-21 10:24:39



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