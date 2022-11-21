Adana'da HDP'liler ile polis arasında gerginlik



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK) Suriye ve Irak´ın kuzeyine yönelik düzenlediği 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'liler ile polis arasında gerginlik çıktı. Polis, bina içinde basın açıklaması yapmalarını isteyerek, gruba müdahalede bulundu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının ardından TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlara yönelik 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' düzenledi. HDP'liler, harekatı protesto için Çukurova İlçe Başkanlığı bahçesinde toplandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de gruba bina içinde basın açıklaması yapmaları gerektiğini bildirdi. Binaya girmeyen gruba, çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Polise direnenlerden bazıları, plastik sandalye ve şeker kaplarını ekiplere fırlattı. Cop ve kalkan kullanan ekipler, eylemcilerin binaya girmesini sağladı.

Öte yandan arbede sırasında gözlük ve ayakkabılarının kaybolduğunu öne süren bazı kişiler, polislerle tartıştı. Bir süre ekiplerle tartışmaya devam eden eylemcilerin daha sonra gruplar halinde dışarı çıkmalarına izin verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-11-21 17:11:10



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