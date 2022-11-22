Tarlada bırakılan plastik atık, mikroplastiğe dönüşüp sofralara geliyor



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, tarımsal plastik kullanımının yıllık 400 bin tonu aştığını; çiftçilerin, kullandığı plastiği tarlada bıraktığını ve yeterli önlem alınmadığı için bunların yüzde 90´ının doğaya karıştığını söyledi. Gündoğdu, "Sera örtü poşetleri, damla sulama boruları, zirai ilaç ambalajları, plastik kasalar gibi atıklar, mikroplastiğe dönüşerek ürünlere, su kaynaklarına bulaşıyor ve besin zinciriyle soframıza geliyor" dedi.

Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden olan Çukurova´da bazı çiftçilerin tarımsal faaliyet sonrası kullandığı plastiklerin atıklarını tarlada bırakması, doğayı kirletiyor. ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gündoğdu, konunun önemine dikkat çekerek karasal kaynaklı plastik atıkların büyük bölümünün tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıktığını, bu yolla biriken 400 bin ton plastiğin yüzde 90´ının da toplanamadığı için doğaya karıştığını ve bu durumun insan sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

Özellikle sera örtü poşetleri, damla sulama boruları, zirai ilaç ambalajları, plastik kasalar gibi atıkların yeteri kadar toplanmadığını anlatan Doç. Dr. Gündoğdu, "Bu atıklar, mikroplastiğe dönüşerek ürünlere ve su kaynaklarına bulaşıyor ve besin zinciriyle soframıza kadar geliyor. Kimyasal içerikli plastik atık, tarlada yetişen ürüne zarar veriyor. Bazı çiftçilerin bu atıkların toplamadıkları atıklar, ciddi miktarda plastiğin toprakta birikmesine yol açıyor. Bu atıkların bir kısmı rüzgarla birlikte taşınıyor. Bazı çiftçiler ise bu atıkları, kışın dona karşı ısı bariyeri oluşturmak için ya da anız içerisinde yakıyorlar. Böylece zehir havaya da karışıyor. Denetimlerin sıklaşması, yönetmeliklerin gözden geçirilmesi lazım" diye konuştu.

'DEPOZİTO SİSTEMİ' ÖNERİSİ

Tarlasında plastik atık bırakan meslektaşlarına tepki gösteren Cemal Ata Türker (60) ise çiftçilerin plastik atık kirliliği konusunda eğitim almaları gerektiğini söyledi. Türker, "Bu dünya babalarımızdan miras değil çocuklarımızın emanetidir fakat bu söze uymayıp çöplerini tarlada bırakıyorlar. Uyardığımız kişiler `Zamanım yok', 'Yevmiye pahalı´ gibi bahaneler sunuyorlar. Oysa işleri biter bitmez atıkları toplamaları lazım. Mesela tarladaki marulun içine plastik giriyor. Sen de onu evinde salata yapıp yiyorsun. Atıkların toplanması için depozito sistemi getirilmesini öneriyorum. Firmalar bunları depozitolu verirse çiftçiyi geri dönüşüme teşvik etmiş olurlar" dedi.

Çiftçi Ali Cengiz (48) de tarlalardaki kirliliği görünce ülke adına çok üzüldüğünü, sağlıklı nesil yetişmesi için plastik atıkların hassasiyetle toplatılması gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-22 10:21:58



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