Bürosit Vita´dan Adana´da lansman



ADANA, (DHA)BÜROSİT Vita Adana Şubesi, Adana´da çok sayıda içmimar, mimar, iş insanı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen bayilerin katılımıyla lansman düzenledi. Lansman, yoğun katılımla sona erdi.İş hayatının değişen koşullarına yönelik yaptığı çalışmalarla çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırmayı hedefleyen Bürosit Vita'nın Adana mağazasında düzenlediği lansmana Bürosit Genel Müdürü Turgay Çalışkan, Marka ve Pazarlama Müdürü Mehmet Kabran, Bölge Satış Yöneticisi Muharrem Aslan, Marka Sorumlusu Şule Tunalı, Bölge Satış Sorumlusu Ziya Tanoğlu, İçmimarlar Odası Adana Şubesi yönetimi, içmimarlar, mimarlar, iş insanları ve Ankara, İstanbul, Mersin ve Gaziantep bayileri katıldı.ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZLansman programında konuşan Bürosit Vita işletme sahibi Zuhal Doğru Tok, "Öncelikle bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ilk ofis koltuğu üreticisi olan Bürosit ailesinin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bürosit Vita ailesi olarak Adana ve Antalya mağazalarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen ağabeyim Ahmet Doğru'ya ve ablam Nihal Doğru'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.Şirketin Genel Müdürü Turgay Çalışkan ise "Bürosit olarak, iş ortamlarında verimliliği ve motivasyonu arttırmak adına yaptığımız yenilikçi çalışmalarımız ile sizlerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda değerli iş ortaklarımızdan olan, Adana ve Antalya'da faaliyet gösteren, böyle güzel bir organizasyonu yaparak başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Vita Ofis ailesine huzurlarınızda şahsım ve Bürosit adına teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.Tüm katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesinin ardından düzenlenen lansman sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Adana

2022-11-22 12:00:25



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