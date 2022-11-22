Adana'da halde silahlı kavga: 3 yaralı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sebze- meyve halinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sebze- meyve halinde karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 3 kişi, yaralandı. Komisyoncuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-22 17:20:01



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