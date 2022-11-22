Adana'da halde silahlı kavga: 3 yaralı

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sebze- meyve halinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sebze- meyve halinde karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 3 kişi, yaralandı. Komisyoncuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-22 17:20:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.