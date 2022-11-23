Adana'da 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama

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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 20 kişiden 6´sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, 3´ü kadın 20 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 40 kilo 318 gram esrar, 1 kilo 120 gram metamfetamin, 52 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-23 10:09:18



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