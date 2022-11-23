Misafirliğe gittiği evde öldürülmüştü; cinayet şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde misafir geldiği yeğeninin evinde pompalı tüfekle öldürülen Medeni Nazlı´nın (58) cinayet zanlısı Osman C., işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler E.D.N., N.G., E.A. ve H.A. ise serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-11-23 19:27:43



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