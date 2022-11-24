Aynı gün 3 çocuğun paralarını gasbedip, kendisini engellemeye çalışanı bıçakladı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da aynı gün bıçakla tehdit ettiği 3 çocuğun 280 TL´sini alan Ömer Acar (20), bir çocuğun da bisikletini gasbetmeye çalışırken kendisini engelleyen Olcay Çoruk´u (40) bıçakladı. Sokakta yürürken yakalanan Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 20 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta yürüyen D.Y. (16) ile kardeşi D.Y.´nin (11) yanına gelen kişi, bıçakla tehdit edip 60 TL´lerini aldı. Şüpheli bu olaydan saatler sonra Bahçelievler Mahallesi´nde yürüyen F.A.Y.´nin (11) de 220 TL´sini gasbetti. Şüpheli saat 18.30 sıralarında da ismi öğrenilemeyen bir çocuğun bisikletini gasbetmeye çalıştı. Bu sırada sokaktan geçen Olcay Çoruk, şüpheliyi engellemeye çalıştı. Şüpheli, Çoruk´u bıçakla yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, `kasten yaralama´ suçundan kaydı bulunan Ömer Acar olduğunu tespit etti. Mahalleden ayrılmadığı belirlenen Acar, bir sokakta yürürken olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Emniyete götürülen Ömer Acar, ifadesinde suçlamaları kabul edip, gasbettiği paralarla içki satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-24 09:48:08



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