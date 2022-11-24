Adana'da liseli kızların kavgası

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da lise öğrencisi 3 kız, tartıştıkları bir başka kız öğrenciyi darbetti. O anları gülerek cep telefonuyla kaydeden erkek arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Olay, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı´ndaki bir otobüs durağında meydana geldi. İsimleri açıklanmayan lise öğrencisi 3 kız, tartıştıkları kızı tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Bu sırada kızların erkek arkadaşları ise gülerek kavgayı cep telefonuyla kayda aldı. Yere düşen kızın saçlarını çeken diğer kızlar, araya başkalarının girmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-24 10:34:38



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