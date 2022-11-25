Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti

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Nuri PİR Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.

Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-11-25 10:51:43



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