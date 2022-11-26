Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'da toprağa verildi



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)GALATASARAY ve A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Fatih Terim´in annesi Nuriye Terim (91), Adana'da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine spor ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavisi evde devam eden, teknik direktör Fatih Terim´in annesi Nuriye Terim, dün hayatını kaybetti. Acı haberi alan Fatih Terim ve ailesi, Adana´ya geldi. Terim´in cenazesi, evinin yakınındaki özel hastanenin morguna kaldırıldı. Bu sabah işlemlerin ardından Fatih Terim, annesinin cenazesini hastaneden teslim aldı. Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra asri mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene Terim ve ailesinin yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Acun Ilıcalı, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Terim´in taziyeleri kabul etmesinin ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra Nuriye Terim´in cenazesi, 2019 yılında hayatını kaybeden eşi Talat Terim'in de bulunduğu aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK

2022-11-26 14:40:34



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