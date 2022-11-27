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Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı 

DHA

Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı 


Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'nin önde gelen gıda şirketlerinden Limkon´un Adana´da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi´nde planladığı 200 milyon TL'lik ikinci tesisin temel atma töreni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci´nin katılımıyla yapıldı.
Türkiye´nin önde gelen gıda şirketlerinden Limkon´un Adana´da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi´nde planladığı ikinci tesisin temeli atıldı. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti'li milletvekilleri ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir katıldı.
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Bakan Kirişci, "Tarım sektörü ve buna bağlı olarak gıda sektörü en son yapılabilecek en son yatırım yapılması gereken bir alan, bir faaliyetmiş gibi bir tavır içerisinde oluyoruz. İHA'larla, SİHA'larla, Gökbey'lerle, Hürkuş'larla, savunma sanayinde son 20 yılda geldiğimiz nokta yerlilik ve millilik oranında nasıl yüzde 20'lerden yüzde 80'lere erişti ve hepimizin göğsünü kabartıyorsa, tarım sektörü de bir o kadar göğsümüzü kabartması gereken bir alandır. Bugün 85 milyon vatandaşımızın, ülkemizi ziyarete gelen 50 milyon turistin, bu ülkeye güvenli liman diye sığınmış olan 4-5 milyon civarındaki sığınmacının ve yetmez, yurt dışında ihraç ettiklerimizde orada kendi beslenme ihtiyaçlarını, kendi giyinme ihtiyaçlarını, barınma ihtiyaçlarını karşılayan o ülkelerin vatandaşları da dikkate alındığında bütün bunların hepsiyle ilgili bu üretimi gerçekleştiren bu ülkenin eli öpülesi üreticileridir" dedi.
`DÜN İTİBARIYLA BU KORİDORLARDAN 495 GEMİ GEÇTİ´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Rusya-Ukrayna krizinde tarihi bir misyon sergilediğini aktaran Bakan Kirişci, "Dünya için önem arz eden gıda krizini aşmak adına İstanbul merkezli gıda geçişi, tahıl geçişini sağlayacak bir oluşumu gündeme getirdi ve bunda da netice alınmış oldu. Her ne kadar art niyetli olmasa bile. Bilgisizlikten dolayı buna sadece Karadeniz Tahıl Girişimi adını vermiş olsalar ve ülkemizin de cumhurbaşkanımızın da ismini zikretmemek adına bu konularda imtina gösterseler de artık bütün dünya biliyor. Dün itibarıyla bu koridordan 495 gemi geçmiş, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri bu koridoru kullanmıştır" diye konuştu.
200 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Limkon'un bağlı olduğu Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise toplam 200 milyon TL yatırım ile 6 ay içinde hayata geçecek yeni tesis ile birlikte bölgede çoğunluğu kadın olmak üzere 5 bin yeni çiftçiye sözleşmeli iş imkanı sağlanacağını ve domates üretimindeki ekilebilir alanın 7 bin dekara yükseleceğini söyledi. Nihat Özdemir, "Limak Şirketler Grubu olarak kurulduğumuz günden bugüne, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde yaptığımız gibi gıda sektöründe de ülkemiz, milletimiz, çevremiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamayı ve daha yüksek katma değer yaratmayı kendimize misyon edindik" dedi.
`İHRACATIMIZI DAHA DA ARTIRACAKTIR´
`Sıfır atık´ prensibi ile hareket ettiklerini söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:
"Yapmakta olduğumuz yeni yatırımla birlikte, uzun zamandır birlikte çalıştığımız çiftçiler için daha sürdürülebilir bir iş imkanı yaratmayı ve bu ekosistem ile ihracattaki pozisyonumuzu daha da sağlamlaştırmayı amaçlamaktayız. Bugün ayrıca tesisin çatısına kurduğumuz 1.8 megavatlık güneş panellerinin açılışını da gerçekleştiriyoruz. Toplam tutarı 20 milyon TL olan paneller, yılda 2,8 milyon kilovatsaat elektrik üretecek ve fabrikanın tüketiminin yüzde 40´ını karşılayacaktır. ABD ve Japonya gibi ülkeler de dahil, toplamda 36 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kalitede ürünler üreterek ihracatımızı daha da artıracaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-11-27 13:52:01

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