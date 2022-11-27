Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı (3)

DHA

Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı (3)


İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI´NA KATILDI
Bir dizi ziyaret ve açılış için Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yüreğir Kültür Merkezi´nde düzenlenen AK Parti´nin 101´inci İl Danışma Meclisi Toplantısı´na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kirişci, AK Parti´nin Türkiye siyasetine gelenekler kazandırdığını, kurul ve kurumlarıyla, kurallarıyla ve kadrolarıyla her bakımdan örnek bir parti olduğunu söyledi. Bakan Kirişci, Şu ana kadar 47 ilde, 74 etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yaptıklarımızın, saha karşılığını görme fırsatı bulalım istedik. Cumhurbaşkanımızın görev olarak verdiği bu işi halel getirmeden, yere düşürmeden daha ileri bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
`İHRACATI 25 MİLYAR OLDAR´A ÇIKARDIK´
Son 8,5 aylık süreçte bakanlık olarak yapılan projeleri slayt gösterimiyle anlatan Bakan Kirişci, tarım sektörünün belirli dönemlerde küçülme yaşasa da son 15 yılık süreçte büyüme gösterdiğini kaydetti. Tarım sektörünün 87 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Bakan Kirişci, "2002 yılında 3,8 milyar dolar olan ihracatı, 2021 yılı itibariyle 25 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz. 2022´nin sonunda bu rakamı 30 milyar dolar, 2023´te ise 35 milyar dolarlık ihracatı hedeflediğimizi belirtmek isterim. Son 20 yılda günümüz fiyatlarıyla 500 milyar TL´lik destek ödemesi yaptık. 42 ilde uygulanan yüzde 50 ile yüzde 70 oranında uygulanan hibe destek sağladığımız projelerimizi de 2023´te 81 ile çıkaracağız. Bu çerçevede 3 milyar TL´lik vergi muafiyeti sağlayarak, üretim yapanlara destek olmuş durumdayız" diye konuştu.
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLERİNİ ANLATTI
Bakanlık olarak üreticilere sağlanan bitkisel ve hayvansal üretim desteklerine ilişkin bilgiler veren Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
"Son 20 yılda üreticilerimize 346 milyar TL´lik bitkisel üretim desteği, 113 milyar TL de hayvansal üretim desteği verdik. Bu destek aslında tam da aslan payı diyebileceğimiz bir durumda. Daha önce 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısını 17,9 milyona, 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı da 58,5 milyona ulaştırmış durumdayız. Su ürünleri konusu da çok önemli. Su ürünlerinde 62 bin tonluk üretim, 472 bin tona ulaşmış durumdadır. Su ürünlerinde 200 milyon dolarlık ithalatımız varken, 1,4 milyar dolarlık ihracatımız bulunuyor. Yani 1´e 7 üretim gerçekleştiriyoruz. 2023´te ise 2 milyar Dolarlık su ürünü ihracatı gerçekleştiren bir ülke olacağız."
`ÜRÜN FİYATLARINDA DA ARTIŞ OLDU´
Tarımsal ürünlerdeki girdi fiyatlarındaki endeksin yüzde 136 olduğuna dikkati çeken Bakan Kirişci, "Ortalamanın dışında bu girdi endeksi gübre için yüzde 227, mazot için yüzde 237, yem için de yüzde 145´e ulaştı ancak ürün fiyatlarımızda da artış olduğunu paylaşmamız gerekiyor. Örneğin tonu 2 bin 250 TL olan buğdayı, yüzde 300´lük bir artışla biz 7 bin 450 liradan aldık. Buğdayın yanı sıra arpa, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık gibi her birimde fiyatların artışlarını görebiliyoruz" dedi.
YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARINDAKİ ARTIŞA DİKKATİ ÇEKTİ
Türkiye´nin orman alanını artıran ülkeler arasında Avrupa´da 1´inci, dünyada ise 4´üncü sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"Bazen bizi çevreci olmamakla, ağaç düşmanı olmak ve bu konularda yeteri kadar faaliyet göstermemekle itham edenler var. Ayrıca bir orman yangını olduğunda da `Buralar talan ediliyor´ yaygarasını koparanlar, yalana sarılanlar var. Bunların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirtmek isterim. Anayasa´nın 169´uncu maddesi açık ve aşikardır. Yanan alanların, tarım alanı olarak dahi kullanılamayacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl canımız yandı. Yaklaşık 140 bin hektar orman alanını kaybettik. Bu yıl 3 olan yangın söndürme uçak sayımızı 20´ye, 30 olan helikopter sayımızı 55´e, 1 olan İHA sayımızı 8´e yükselttik. Göreve geldikten sonra Orman Kurtarma Timi (ORKUT) oluşturduk. Bu 462 kardeşimiz, özel harekatçılar gibi orman ve yangınlarla ilgili mücadelede her türlü donanıma sahip, eğitim almış kişilerdir."
`CEP TELEFONUNDAN SULAMA YAPILACAK´
Devlet Su İşleri´nin son 20 yılda 450 milyar TL´lik yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Kirişci, "Yedigöze Barajı ile İmamoğlu Sulama Projesi, o bölgenin bir hayali olduğunu öğrendim. Barajı yaptık, şimdi sulama projesinde yerinde incelmelerde bulunduk. Türkiye´nin en örnek sulama sistemi projelerini bölgemize kazandırıyoruz. Cep telefonunuzdan sulama yapabileceğiniz sistemi getiriyoruz. 2003 yılından bu yana 8,5 milyar TL´lik 145 tesisi de DSİ´nin yatırımı olarak gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğü olarak da 682 milyon TL´lik yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Arzumuz, niyetimiz, amacımız her türlü yatırımı başta Adanamız'a kazandırmak" diye konuştu.
`ÜLKE İSTİKRARI´ VURGUSU
Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yeniden seçilmesi ve AK Parti´nin de parlemontoda çoğunluğu elde etmesinin, ülkenin istikrarı açısından önemli ve değerli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Kirişci´ye çiçek verildi. (DHA)Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-27 19:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi ...
(Görüntülü) AKILLI OTOMASYON SULAMA SİSTEMİ?Nİ YERİNDE İNCELEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKILLI OTOMASYON SULAMA SİSTEMİ?Nİ ...
AK Parti Kozan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Kozan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ...
(Görüntülü)TARIM BAKANI KİRİŞÇİ, ADANA İL BAŞKANLIĞINDA GENİŞLETİLMİŞ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINDA KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü)TARIM BAKANI KİRİŞÇİ, ADANA İL ...
(Görüntülü)ADANA?DA LİMKON&#039;UN İKİNCİ TESİSİNİN TEMELİ BAKAN KİRİŞCİ&#039;NİN KATILDIĞI TÖRENLE ATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA?DA LİMKON'UN İKİNCİ TESİSİNİN ...
Adana'da şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Adana'da şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için ...
Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı (2)
YEREL HABERLER Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan ...
Adana'da "Surf Casting" balık tutma yarışması
YEREL HABERLER Adana'da "Surf Casting" balık tutma yarışması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'daki sulama projelerini inceledi:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'daki sulama ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
(Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ, ADANA&#039;DA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA TEMEL ATMA ...
Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı 
YEREL HABERLER Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da temel ...
(Görüntülü)15 GÜNDE 2 KEZ FELÇ GEÇİRDİ, OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)15 GÜNDE 2 KEZ FELÇ GEÇİRDİ, OPERASYONLA ...
15 günde 2 kez felç geçirdi, operasyonla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 15 günde 2 kez felç geçirdi, operasyonla sağlığına ...
(Görüntülü)SADAKA KUMBARALARINI PANTOLONUNUN İÇİNE KOYUP ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SADAKA KUMBARALARINI PANTOLONUNUN İÇİNE ...
(Görüntülü)ADANA?DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 21 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA?DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 21 ...
Sadaka kumbaralarını pantolonunun içine koyup çaldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Sadaka kumbaralarını pantolonunun içine koyup çaldığı ...
Adana, tesisleri ve iklimiyle son yıllarda atletlerin kamp merkezi oldu
YEREL HABERLER Adana, tesisleri ve iklimiyle son yıllarda atletlerin ...
Adana'da 2 haftada 40 milyon 74 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 2 haftada 40 milyon 74 bin makaron ele ...
Adana´da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu:
(Görüntülü) Fatih Terim&#039;in annesi Nuriye Terim, son yolculuğuna uğurlandı (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, ...
Hatay'da "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri"
YEREL HABERLER Hatay'da "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.