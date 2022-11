Adana´da Limkon'un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci'nin katıldığı törenle atıldı (3)

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI´NA KATILDI

Bir dizi ziyaret ve açılış için Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yüreğir Kültür Merkezi´nde düzenlenen AK Parti´nin 101´inci İl Danışma Meclisi Toplantısı´na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kirişci, AK Parti´nin Türkiye siyasetine gelenekler kazandırdığını, kurul ve kurumlarıyla, kurallarıyla ve kadrolarıyla her bakımdan örnek bir parti olduğunu söyledi. Bakan Kirişci, Şu ana kadar 47 ilde, 74 etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yaptıklarımızın, saha karşılığını görme fırsatı bulalım istedik. Cumhurbaşkanımızın görev olarak verdiği bu işi halel getirmeden, yere düşürmeden daha ileri bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

`İHRACATI 25 MİLYAR OLDAR´A ÇIKARDIK´

Son 8,5 aylık süreçte bakanlık olarak yapılan projeleri slayt gösterimiyle anlatan Bakan Kirişci, tarım sektörünün belirli dönemlerde küçülme yaşasa da son 15 yılık süreçte büyüme gösterdiğini kaydetti. Tarım sektörünün 87 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Bakan Kirişci, "2002 yılında 3,8 milyar dolar olan ihracatı, 2021 yılı itibariyle 25 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz. 2022´nin sonunda bu rakamı 30 milyar dolar, 2023´te ise 35 milyar dolarlık ihracatı hedeflediğimizi belirtmek isterim. Son 20 yılda günümüz fiyatlarıyla 500 milyar TL´lik destek ödemesi yaptık. 42 ilde uygulanan yüzde 50 ile yüzde 70 oranında uygulanan hibe destek sağladığımız projelerimizi de 2023´te 81 ile çıkaracağız. Bu çerçevede 3 milyar TL´lik vergi muafiyeti sağlayarak, üretim yapanlara destek olmuş durumdayız" diye konuştu.

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLERİNİ ANLATTI

Bakanlık olarak üreticilere sağlanan bitkisel ve hayvansal üretim desteklerine ilişkin bilgiler veren Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda üreticilerimize 346 milyar TL´lik bitkisel üretim desteği, 113 milyar TL de hayvansal üretim desteği verdik. Bu destek aslında tam da aslan payı diyebileceğimiz bir durumda. Daha önce 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısını 17,9 milyona, 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı da 58,5 milyona ulaştırmış durumdayız. Su ürünleri konusu da çok önemli. Su ürünlerinde 62 bin tonluk üretim, 472 bin tona ulaşmış durumdadır. Su ürünlerinde 200 milyon dolarlık ithalatımız varken, 1,4 milyar dolarlık ihracatımız bulunuyor. Yani 1´e 7 üretim gerçekleştiriyoruz. 2023´te ise 2 milyar Dolarlık su ürünü ihracatı gerçekleştiren bir ülke olacağız."

`ÜRÜN FİYATLARINDA DA ARTIŞ OLDU´

Tarımsal ürünlerdeki girdi fiyatlarındaki endeksin yüzde 136 olduğuna dikkati çeken Bakan Kirişci, "Ortalamanın dışında bu girdi endeksi gübre için yüzde 227, mazot için yüzde 237, yem için de yüzde 145´e ulaştı ancak ürün fiyatlarımızda da artış olduğunu paylaşmamız gerekiyor. Örneğin tonu 2 bin 250 TL olan buğdayı, yüzde 300´lük bir artışla biz 7 bin 450 liradan aldık. Buğdayın yanı sıra arpa, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık gibi her birimde fiyatların artışlarını görebiliyoruz" dedi.

YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARINDAKİ ARTIŞA DİKKATİ ÇEKTİ

Türkiye´nin orman alanını artıran ülkeler arasında Avrupa´da 1´inci, dünyada ise 4´üncü sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bazen bizi çevreci olmamakla, ağaç düşmanı olmak ve bu konularda yeteri kadar faaliyet göstermemekle itham edenler var. Ayrıca bir orman yangını olduğunda da `Buralar talan ediliyor´ yaygarasını koparanlar, yalana sarılanlar var. Bunların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirtmek isterim. Anayasa´nın 169´uncu maddesi açık ve aşikardır. Yanan alanların, tarım alanı olarak dahi kullanılamayacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl canımız yandı. Yaklaşık 140 bin hektar orman alanını kaybettik. Bu yıl 3 olan yangın söndürme uçak sayımızı 20´ye, 30 olan helikopter sayımızı 55´e, 1 olan İHA sayımızı 8´e yükselttik. Göreve geldikten sonra Orman Kurtarma Timi (ORKUT) oluşturduk. Bu 462 kardeşimiz, özel harekatçılar gibi orman ve yangınlarla ilgili mücadelede her türlü donanıma sahip, eğitim almış kişilerdir."

`CEP TELEFONUNDAN SULAMA YAPILACAK´

Devlet Su İşleri´nin son 20 yılda 450 milyar TL´lik yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Kirişci, "Yedigöze Barajı ile İmamoğlu Sulama Projesi, o bölgenin bir hayali olduğunu öğrendim. Barajı yaptık, şimdi sulama projesinde yerinde incelmelerde bulunduk. Türkiye´nin en örnek sulama sistemi projelerini bölgemize kazandırıyoruz. Cep telefonunuzdan sulama yapabileceğiniz sistemi getiriyoruz. 2003 yılından bu yana 8,5 milyar TL´lik 145 tesisi de DSİ´nin yatırımı olarak gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğü olarak da 682 milyon TL´lik yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Arzumuz, niyetimiz, amacımız her türlü yatırımı başta Adanamız'a kazandırmak" diye konuştu.

`ÜLKE İSTİKRARI´ VURGUSU

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yeniden seçilmesi ve AK Parti´nin de parlemontoda çoğunluğu elde etmesinin, ülkenin istikrarı açısından önemli ve değerli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Kirişci´ye çiçek verildi. (DHA)Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-27 19:11:58



